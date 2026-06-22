В мессенджере «Макс» создали цифровой навигатор Ульяновской области

Цифровой навигатор Ульяновской области, в котором собрана информация обо всех официальных каналах и чат-ботах региона, создали в мессенджере «Макс», сообщили в правительстве области. Развитие цифровых сервисов и услуг — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
С помощью навигатора можно подписаться на каналы губернатора и правительства Ульяновской области, региональных и муниципальных органов власти и подведомственных учреждений, СМИ, на тематические чат-боты сфер предоставления государственных услуг, здравоохранения, культуры, образования. Воспользоваться сервисом можно по ссылке.
«Все сервисы сгруппированы в тематические разделы, что упрощает навигацию и позволяет быстрее найти нужный. Также можно воспользоваться поиском. Чат-бот прошел верификацию мессенджера, что повышает доверие пользователей и защищает от мошенников. Сейчас бот работает в тестовом режиме, ведется его настройка и наполнение», — рассказал исполняющий обязанности директора учреждения «Правительство для граждан» Сергей Макаров.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.