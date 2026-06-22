Бажовский фестиваль посетили 100 тысяч человек

«Челябинская область уверенно идет к 2027 году и статусу культурной столицы. Спасибо всем участникам и гостям за этот масштабный праздник. Встретимся в следующем году!» — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем канале в «Максе».