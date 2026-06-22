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Бажовский фестиваль посетили 100 тысяч человек

Это абсолютный рекорд посещаемости.

Источник: 1obl.ru

В Челябинской области, в селе Демарино в Пластовском округе, завершился 32-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. В этом году он собрал рекордные сто тысяч гостей, рассказывает глава региона Алексей Текслер в своем канале в «Максе».

Фестиваль продолжался три дня. Более 3500 человек представили свое творчество и ремесло. На площадках прошли сотни мастер-классов, презентаций и выступлений народных коллективов.

«Челябинская область уверенно идет к 2027 году и статусу культурной столицы. Спасибо всем участникам и гостям за этот масштабный праздник. Встретимся в следующем году!» — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем канале в «Максе».