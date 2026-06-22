В Красноярске будут судить отделочника за мошенничество почти на миллион рублей

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, в котором обвиняют местного отделочника. Он взял с клиентки почти миллион рублей, более 500 тысяч присвоил и не собирался доделывать работу. С подобными мастерами по рекомендациям и объявлению могут столкнуться и другие люди. 22 июня в МВД по Красноярскому краю рассказали эту историю, чтобы жители региона знали, как можно по закону наказать обманщиков.
В марте 2025 года в полицию обратилась 33-летняя женщина, купившая квартиру в 2024 году и нанявшая по совету подруги отделочника-частника. Они договорились устно, что он сделает весь ремонт к январю 2025 года, а заказчица передала ему девятьсот тридцать две тысячи рублей на материалы и оплату его труда. Но к сроку работы не закончились, а мужчина просто перестал отвечать на звонки.
Оперативники нашли и задержали подозреваемого. Выяснилось, что раньше он не имел проблем с законом, а в квартире клиентки успел выполнить только часть ремонта, потратив на стройматериалы 405 тысяч рублей. Остальные 527 тысяч, как установило следствие, он пустил на собственные нужды. Дальше ремонтировать жилье он и не собирался, так что женщина вовремя обратилась в полицию. Многие клиенты ждут годами, верят обещаниям и переносам дат, а потом прощают зря потраченные деньги и оставляют таких мастеров безнаказанными.
В этом случае не выполнившему обещания мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Пока фигуранту назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Скоро он предстанет перед судом.