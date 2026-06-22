В Красноярске будут судить отделочника за мошенничество почти на миллион рублей

Оперативники нашли и задержали подозреваемого. Выяснилось, что раньше он не имел проблем с законом, а в квартире клиентки успел выполнить только часть ремонта, потратив на стройматериалы 405 тысяч рублей. Остальные 527 тысяч, как установило следствие, он пустил на собственные нужды. Дальше ремонтировать жилье он и не собирался, так что женщина вовремя обратилась в полицию. Многие клиенты ждут годами, верят обещаниям и переносам дат, а потом прощают зря потраченные деньги и оставляют таких мастеров безнаказанными.