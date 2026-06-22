Красноярцев приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

В Красноярске 26 июня в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Начало — в 10:00. Для соискателей проведут собеседования с работодателями (от небольших компаний до крупнейших корпораций), тренинговые занятия и интерактивы.
Как рассказали в мэрии, прийти можно даже с детьми. Для удобства родителей организуют игровую площадку с помощником по присмотру за детьми, а для подростков проведут профориентацию: знакомство с профессиями, консультации и тестирование на выявление склонностей к определенным специальностям.
Ярмарка трудоустройства пройдет и в других городах Красноярского края края. С подробной программой можно ознакомиться на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения.