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Красноярцев приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

В Красноярске 26 июня в МВДЦ «Сибирь» пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

В Красноярске 26 июня в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Начало — в 10:00. Для соискателей проведут собеседования с работодателями (от небольших компаний до крупнейших корпораций), тренинговые занятия и интерактивы.

Как рассказали в мэрии, прийти можно даже с детьми. Для удобства родителей организуют игровую площадку с помощником по присмотру за детьми, а для подростков проведут профориентацию: знакомство с профессиями, консультации и тестирование на выявление склонностей к определенным специальностям.

Ярмарка трудоустройства пройдет и в других городах Красноярского края края. С подробной программой можно ознакомиться на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения.