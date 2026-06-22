Красноярцев приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Как рассказали в мэрии, прийти можно даже с детьми. Для удобства родителей организуют игровую площадку с помощником по присмотру за детьми, а для подростков проведут профориентацию: знакомство с профессиями, консультации и тестирование на выявление склонностей к определенным специальностям.