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Гроза и порывистый ветер придут в Волгоградскую область 23 июня

Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы в дневные часы.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 23 июня ожидается переменная облачность и теплая погода. Ночью осадков не предвидится, а вот днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС.

В Волгограде ночью столбики термометров покажут 14−16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 28−30 градусов. Ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 5−10 метров в секунду ночью и 8−13 метров в секунду днем. Во время грозы возможны порывы до 15−18 метров в секунду.

По области ночная температура составит 12−17 градусов, дневная — 26−31 градус. Ветер западный и северо-западный, 5−10 метров в секунду ночью и 8−13 метров в секунду днем. При грозах порывы усилятся до 15−20 метров в секунду.

Жителям советуют быть осторожными во время непогоды и не парковать машины под деревьями.