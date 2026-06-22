Гроза и порывистый ветер придут в Волгоградскую область 23 июня

В Волгограде ночью столбики термометров покажут 14−16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 28−30 градусов. Ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 5−10 метров в секунду ночью и 8−13 метров в секунду днем. Во время грозы возможны порывы до 15−18 метров в секунду.