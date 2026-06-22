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Об опасной лихорадке, передающейся с укусом комара, напомнили волгоградцам

Комары могут заразить Лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), лихорадкой Зика, малярией, дирофилляриозом и другими опасными инфекциями.

Источник: Комсомольская правда

Комары могут не только испортить отдых на природе и стать причиной аллергии, но и заразить Лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), лихорадкой Зика, малярией, дирофилляриозом и другими опасными инфекциями. В Волгоградской области расположен природный очаг ЛЗН, но пока в 2026 году заразившихся нет, сообщили в управление Роспотребнадзора.

Лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное вирусное заболевание, которое вызывает воспаление мозговых оболочек и даже может привести к менингоэнцефалиту и летальному исходу. Подхватить ее волгоградцы могут не только от укуса комара, но и клеща. Чаще всего это случается во второй половине лета и осенью.

Инкубационный период после укуса может продлиться от 2 дней до нескольких недель. Среди симптомов — боли в голове и теле, суставах, рвота, диарея или сыпь. Вакцины нет, так что защищаться нужно от укусов комаров при помощи одежды, репеллентов и сеток на окнах.

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