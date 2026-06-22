Об опасной лихорадке, передающейся с укусом комара, напомнили волгоградцам

Лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное вирусное заболевание, которое вызывает воспаление мозговых оболочек и даже может привести к менингоэнцефалиту и летальному исходу. Подхватить ее волгоградцы могут не только от укуса комара, но и клеща. Чаще всего это случается во второй половине лета и осенью.