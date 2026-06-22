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Юной террористке дали срок за подготовку массового убийства в школе Красноярска

Окружной военный суд вынес приговор по делу несовершеннолетней жительницы Красноярского края, обвиненной в причастности к террористической организации и в подготовке вооруженного нападения на одну из школ столицы региона.

Источник: Российская газета

Окружной военный суд вынес приговор по делу несовершеннолетней жительницы Красноярского края, обвиненной в причастности к террористической организации и в подготовке вооруженного нападения на одну из школ столицы региона.

Согласно материалам дела, юная сибирячка, считая себя последовательницей запрещенного в России молодежного международного террористического движения, планировала минувшей зимой нападение на учреждение образования и готовилась к массовому убийству школьников.

Девушка, в частности, купила амуницию, обучилась в спортивно-стрелковом клубе владению оружием, составила план налета, а также изложила в манифесте свои цели. Огнестрельное оружие с патронами и взрывное устройство должен был передать террористке человек, с которым она переписывалась в мессенджере, рассказали во втором Восточном окружном военном суде.

Планы несовершеннолетней и ее сообщников сорвались благодаря вмешательству правоохранительных органов.

Суд назначил фигурантке уголовного дела наказание в виде шести с половиной лет воспитательной колонии.