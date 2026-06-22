Юной террористке дали срок за подготовку массового убийства в школе Красноярска

Девушка, в частности, купила амуницию, обучилась в спортивно-стрелковом клубе владению оружием, составила план налета, а также изложила в манифесте свои цели. Огнестрельное оружие с патронами и взрывное устройство должен был передать террористке человек, с которым она переписывалась в мессенджере, рассказали во втором Восточном окружном военном суде.