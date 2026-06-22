Жители Красноярского края присоединились к всероссийской акции «Минута молчания»

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби по всей России проходит «Минута молчания». Именно в это время 85 лет назад в радиоэфире вышло обращение правительства к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии. В эту минуту, как правило, прекращают работу торговые центры, останавливается общественный транспорт и личные автомобили, на предприятиях, где позволяет технологический процесс, приостанавливается работа. К всероссийской акции присоединились и жители Красноярского края. «Минута молчания» — возможность для каждого из нас мысленно обратиться к подвигу наших дедов и прадедов. Это живая дань уважения тем, кто отдал свои жизни за наше будущее. Напомним, сегодня в краевом центре в 21:30 на площади у Мемориала Победы зажгутся 3 500 свечей, составленных в цифру «85» и фразу: «Красноярск помнит». Читайте также: Накануне Дня памяти и скорби красноярцы зажгли 12 тысяч свечей В Красноярске возложили цветы и венки к Вечному огню Мемориала Победы.