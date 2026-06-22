В ВТБ рассказали о замене зарубежных банкоматов на отечественные

«За счет расширения бизнеса мы наращиваем географию присутствия наших банкоматов, которые востребованы не только нашими клиентами, но и держателями карт других банков. С начала года оборот по сторонним картам увеличился на 39%. Сегодня мы активно работаем над размещением банкоматов в удобных локациях, обновляем их дизайн, а также расширяем функционал — от открытия вкладов до переводов пенсий. Переход на российские решения укрепляет технологическую базу и позволяет повышать уровень сервиса», — прокомментировала вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Екатерина Щедрина.