В Самаре приостановили работу общественного транспорта из-за ракетной опасности

«Дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия», — говорится в сообщении.
Ракетная опасность была объявлена в Самарской и Ульяновской областях днем в понедельник, 22 июня. В регионах включили сирены.
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