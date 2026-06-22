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В Самаре приостановили работу общественного транспорта из-за ракетной опасности

Работа наземного общественного транспорта в Самаре приостановлена в связи с объявлением ракетной опасности днем. Об этом сообщила городская администрация.

Источник: Коммерсантъ

«Дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия», — говорится в сообщении.

Ракетная опасность была объявлена в Самарской и Ульяновской областях днем в понедельник, 22 июня. В регионах включили сирены.

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