Ваню Дмитриенко предостерегли от звёздной болезни

«Сегодня Ваня переживает непростой, но очень важный этап в своей жизни. Вместе с известностью и новыми возможностями на него легла огромная ответственность. Мне не раз доводилось видеть, как талантливые артисты не справлялись с этим испытанием. Но, кажется, Ваню окружают люди, которые искренне любят его, верят в него и помогают оставаться собой», — написал Орлов.