В Воронеже представили перформанс «Цветок на земле» и спектакль «Фро»

В его «Фро» действие происходит в зрительном зале, тогда как публика располагается на сцене. Артисты с выбеленными лицами-масками поднимаются на подлокотники, как на котурны, или падают в проход, теряют и находят друг друга в почти мифологическом лабиринте кресел. Заглавная героиня (ее играет Анастасия Довбыш), проводив мужа на Дальний Восток, утрачивает почву под ногами. Мир превращается для Фро в огромный зал ожидания, где случайные соседи не становятся попутчиками, а любое «нормальное» занятие, любой вид труда или отдыха только отвлекают от настоящего дела — тоски по Федору. Она толком не слышит ни старика отца, который умеет общаться с паровозами лучше, чем с людьми, ни женщин, с которыми перебрасывает лопатами уголь, ни приехавшего повидаться мужа.