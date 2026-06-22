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Пермское УФАС усилит контроль за продажей топлива для аграриев

Пермское УФАС усилит контроль за реализацией топлива для предприятий агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Пермское УФАС усилит контроль за реализацией топлива для предприятий агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По поручению ФАС России, Пермское управление будет отслеживать соблюдение антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций.

Особое внимание УФАС обратит на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ. При выявлении признаков нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Также антимонопольный орган и региональные власти сформируют перечень сельхозпредприятий и их потребности в топливе.