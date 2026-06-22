Крымский мост перекрывали более чем на час

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли. Соответствующая информация появилась в 11.05. Людей, находившихся на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.