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Крымский мост перекрывали более чем на час

Движение авто по Крымскому мосту оставалось перекрытым больше часа 22 июня.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 22 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли. Соответствующая информация появилась в 11.05. Людей, находившихся на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 12.11 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

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