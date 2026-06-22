В Нижнем Новгороде из десяти тысяч свечей выложили «полуторку» и Ил‑2 в День памяти и скорби

В ночь с 21 на 22 июня в Парке Победы Нижнего Новгорода прошла международная акция «Огненные картины войны», сообщили организаторы. Около 1 000 нижегородцев и волонтёров собрали 10 тысяч свечей, которыми выложили два знаковых изображения — грузовик ГАЗ‑АА («полуторка») и штурмовик Ил‑2 — в память о трудовом подвиге жителей Горьковской области в годы Великой Отечественной войны. Организаторами стали региональное отделение партии «Единая Россия» и «Волонтёры Победы» при поддержке правительства области.
Депутат Государственной Думы Артём Кавинов отметил объединяющий смысл акции: «Здесь собрались люди разных возрастов, профессий, взглядов, но всех объединяет чувство уважения к своей стране и её героям. Когда тысячи свечей складываются в единое изображение, это становится символом нашего единства, нашей благодарности и нашей готовности сохранять то, что действительно важно».По словам Дмитрия Филипенко, руководителя регионального исполкома «Единой России», полотно символизирует вклад тыла: «За время Великой Отечественной войны более 800 тысяч жителей Горьковской области ушли на фронт. Те, кто остались в тылу… работали в несколько смен, чтобы обеспечить бойцов техникой. Более 100 тысяч орудий и 50 тысяч единиц техники — было выпущено с конвейера горьковских заводов. За самоотверженность наших земляков Нижний Новгород получил звание “Город трудовой доблести”, а “полуторка” и Ил‑2 стали одними из символов подвига горьковских тыловиков».Руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина подчеркнула воспитательную роль мероприятия: «Акция “Огненные картины войны” — это наш общий тихий разговор с историей. А каждая зажжённая свеча — знак уважения к тем, кто героически приближал Победу. Мы обязаны помнить о героизме наших предков и передавать эту память будущим поколениям».
Участники почтили память павших минутой молчания, после чего состоялся концерт с участием творческих коллективов, выступления почётных гостей, возложение цветов и зажжение лампад у обелиска «Город трудовой доблести». Депутат Госдумы и региональный координатор проекта «Историческая память» Вадим Булавинов обратил внимание на значимость участия молодёжи: «Очень приятно видеть, что на мероприятии присутствует много молодых ребят… Наши внуки и правнуки должны знать, что мы потомки победителей, а главное помнить цену этой Победы».
Герой Труда России, депутат Законодательного собрания и главный врач 29‑й городской больницы Юлия Гаревская добавила: «Мы склоняем головы перед невероятным подвигом горьковчан на фронте и в тылу. Всегда будем помнить этот героизм и передавать священную память… чтобы свет их подвига никогда не угас в сердцах наших детей и внуков».
Нижний Новгород в седьмой раз присоединился к международной акции; организаторы отметили, что подобные мероприятия помогают сохранять историческую память и поддерживать патриотическое воспитание. Сохранение исторического и культурного наследия входит в приоритеты Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Историческая память».
Автор фото: Никита Духник.