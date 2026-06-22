Пензенские ученые создали новую зубную пасту для людей с сахарным диабетом

Он добавил, что в зубных пастах могут присутствовать сахара. Для людей с сахарным диабетом важно исключить этот риск. Гель ученых ПГУ имеет ряд преимуществ перед существующими аналогами. Паста не содержит сахаров и активных синтетических компонентов. Главное достоинство средства для ухода за полостью рта — натуральный состав. В него входит фитокомплекс экстракта терминалии, который обладает противовоспалительным действием, а также гомогенат трутневых личинок со своими регенерирующими свойствами.