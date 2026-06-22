Пензенские ученые создали новую зубную пасту для людей с сахарным диабетом

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) в ходе реализации нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» создали новую зубную пасту для людей с сахарным диабетом, сообщили в вузе.
В настоящее время ассортимент специализированных зубных паст для людей с данным заболеванием достаточно ограничен. Кроме того, стоматологические пасты для диабетиков имеют ряд недостатков. Они содержат в составе антибактериальные синтетические компоненты, например, хлоргексидин.
«Средства с хлоргексидином нельзя использовать на постоянной основе, так как может возникнуть резистентность бактерий полости рта. Такие средства также могут вызывать потемнение эмали», — рассказал один из разработчиков пасты, старший преподаватель кафедры «Общая и клиническая фармакология» ПГУ Александр Митишев.
Он добавил, что в зубных пастах могут присутствовать сахара. Для людей с сахарным диабетом важно исключить этот риск. Гель ученых ПГУ имеет ряд преимуществ перед существующими аналогами. Паста не содержит сахаров и активных синтетических компонентов. Главное достоинство средства для ухода за полостью рта — натуральный состав. В него входит фитокомплекс экстракта терминалии, который обладает противовоспалительным действием, а также гомогенат трутневых личинок со своими регенерирующими свойствами.
«Специализированная гелевая паста “ТермиДент-Диа” разработана с учетом потребностей людей с сахарным диабетом. Уникальный фитокомплекс экстракта терминалии и трутневого расплода способствует подавлению роста патогенных микроорганизмов, снижению воспаления, повышению местного иммунитета и естественной регенерации мягких тканей пародонта», — рассказала исследователь ПГУ Валерия Погодина.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.