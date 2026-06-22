«Непростой период». Ваню Дмитриенко предостерегли от звёздной болезни

Смена цвета волос и имиджа, роман с актрисой из известной семьи Анной Пересильд, туры по стране и признание крупными музыкальными площадками. Певец Ваня Дмитриенко не сходит с экранов и регулярно фигурирует в материалах светской хроники. Его фанатам всегда есть, что обсудить: будь то новый хит или обвинения звезды в плагиате.
А недавно первый продюсер певца Евгений Орлов выложил в одной из соцсетей пост, в котором предупредил молодого артиста об опасности не пройти испытание медными трубами, добавив, что не раз становился свидетелем угасания звёзд эстрады, «сожжённых» собственной славой. Как отреагировал Ваня и что ответил бывшему наставнику — в материале krsk.aif.ru.
Слава не вечна?
По словам экс-продюсера, несмотря на огромную популярность, обрушившуюся на молодое дарование, Дмитриенко продолжает оставаться добрым, искренним и открытым человеком.
При этом бывший наставник считает, что артисту необходимо быть внимательным и помнить: слава может вознести человека на Олимп любви и почитания — но удержаться на нём не так просто.
«Сегодня Ваня переживает непростой, но очень важный этап в своей жизни. Вместе с известностью и новыми возможностями на него легла огромная ответственность. Мне не раз доводилось видеть, как талантливые артисты не справлялись с этим испытанием. Но, кажется, Ваню окружают люди, которые искренне любят его, верят в него и помогают оставаться собой», — написал Орлов.
Экс-продюсер подчеркнул, что во многом путь певца состоялся благодаря поддержке семьи — в особенности мамы Светланы — поверившей в будущий успех Вани и приложившей усилия для его приближения.
«Когда-то они поверили в него, рискнули, изменили свою жизнь ради мечты — и сегодня можно сказать, что всё это было не зря», — отметил Орлов.
Трогательные чувства.
«Ну как же я вас люблю…» — написал в комментариях под постом Орлова Ваня Дмитриенко.
Юлия Пересильд также прокомментировала пост Евгения.
«Ну вот прям плакать захотелось… Непростой период… коварный и счастливый одновременно», — написала актриса. Орлов ответил ей благодарностью за то, что она переживает за Ваню и поддерживает его.
«Зайка, как время быстро летит», — оставила под постом Евгения комментарий Mia Boyka, вероятно, реагируя на отрывки детских и подростковых видео Вани, вошедшие в ролик к посту. А Анна Пересильд, с которой певец находится в романтических отношениях, отправила эмодзи в виде сердечка.
Поводом для наставлений экс-продюсера стала победа артиста на премии МУЗ-ТВ 2026.
Причём, одной наградой Ваня Дмитриенко не ограничился, став не только лучшим исполнителем, но и взяв приз за лучшую коллаборацию (за совместную работу с Анной Пересильд). Получив главную награду, певец признался, что ждал её шесть лет, а также отметил, что приятно было победить, учитывая высокий уровень конкуренции, и поблагодарил голосовавших за него людей.
Отношения важнее.
Судя по соцсетям и поведению Вани, звёздная болезнь ему не грозит. Но обеспокоенность близких можно понять: ошеломительный успех может затмить глаза практически любому.
Только в 2025-м Дмитриенко признавали первым несколько раз.
Он стал «Артистом года» по версии «Яндекс-Музыки» — новые треки певца в минувшем году слушали более 19 миллионов человек.
Сингл «Силуэт», исполненный Ваней дуэтом с его музой Анной Пересильд, признали «Самым ожидаемым релизом 2025».
В том же году артист стал победителем номинации «Прорыв года» по версии «VK Музыки» — пять его новых песен буквально взорвали чарты.
Сейчас нет сомнений, что звезда артиста будет гореть ещё долго и ярко, но первый продюсер напоминает, как важно сохранить себя и ценность человеческих отношений. Евгений считает, что популярность может уйти так же, как и пришла, и не стоит забывать про людей, которые когда-то оказали поддержку.
«От души желаю Ване ещё много побед впереди. И, конечно, здорово, что рядом с ним есть Аня — человек, который искренне переживает за него и поддерживает его на этом пути», — написал Орлов.
Напомним, ранее krsk.aif.ru писал о романе Дмитриенко и Пересильд, где приводил хронологию чувств молодых людей: от тайных встреч до первых поцелуев.