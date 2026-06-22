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Жара сменится похолоданием на новой рабочей неделе в Воронежской области

В регионе ожидаются дожди и грозы.

Источник: АиФ Воронеж

Синоптики Воронежского гидрометцентра поделились прогнозом погоды в регионе на рабочую неделю с 22 по 26 июня.

Днём в понедельник, 22 июня, воздух прогреется до +25°… +27°. Осадков не предвидится.

Во вторник, 23 июня, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Осадки пройдут как в тёмное время суток, так и в светлое. Ночью столбики термометров покажут +16°… +18°, днём — около +26°… +28°.

В среду, 24 июня, будет без осадков. В тёмное время суток температура воздуха составит около +15°, в светлое — до + 25°.

В ночь на четверг, 25 июня, синоптики обещают +14°. Днём воздух потеплеет до +21°. В это время прогнозируются кратковременные дожди.

В пятницу, 26 июня, ночью столбики термометров опустятся до +11°. В светлое время суток они покажут около +20°. В дневные часы ожидаются кратковременные дожди, грозы.