Жара сменится похолоданием на новой рабочей неделе в Воронежской области

Синоптики Воронежского гидрометцентра поделились прогнозом погоды в регионе на рабочую неделю с 22 по 26 июня.
Днём в понедельник, 22 июня, воздух прогреется до +25°… +27°. Осадков не предвидится.
Во вторник, 23 июня, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Осадки пройдут как в тёмное время суток, так и в светлое. Ночью столбики термометров покажут +16°… +18°, днём — около +26°… +28°.
В среду, 24 июня, будет без осадков. В тёмное время суток температура воздуха составит около +15°, в светлое — до + 25°.
В ночь на четверг, 25 июня, синоптики обещают +14°. Днём воздух потеплеет до +21°. В это время прогнозируются кратковременные дожди.
В пятницу, 26 июня, ночью столбики термометров опустятся до +11°. В светлое время суток они покажут около +20°. В дневные часы ожидаются кратковременные дожди, грозы.