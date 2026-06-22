Что изменится в таможенных правилах Казахстана с июля 2026 года

Изменения затрагивают как бизнес, так и обычных граждан, совершающих покупки на зарубежных интернет-площадках или перемещающих товары через границу, передает DKNews.kz.
О ключевых нововведениях, новых подходах к электронной торговле, цифровом контроле и таможенном администрировании рассказал руководитель таможенного поста «Актау — Центр таможенного оформления» Департамента государственных доходов по Мангистауской области Канат Биаманов. По его словам, основной акцент сделан на упрощении процедур для добросовестных участников рынка при одновременном усилении борьбы с «серым» импортом и нелегальной торговлей.
Канат Биаманович, здравствуйте! Спасибо, что нашли время для разговора. В 2026 году в Казахстане и ЕАЭС вводится немало изменений в таможенном регулировании. Расскажите, пожалуйста, о самых важных нововведениях.
Канат Биаманов: Здравствуйте! Рад возможности разъяснить актуальные правила. 2026 год — это год активной цифровизации и уточнения норм Таможенного кодекса ЕАЭС. Главные направления: упрощение и прозрачность для добросовестного бизнеса, усиление контроля за «серым» импортом и новые правила для электронной торговли.
Давайте начнём с популярной темы — онлайн-покупок из-за рубежа (AliExpress, Temu, iHerb и другие). Что изменится с июля 2026 года?
Канат Биаманов: С 1 июля 2026 года товары электронной торговли выделяются в отдельную категорию. Беспошлинный лимит остаётся на уровне 200 евро (примерно 118−120 тыс. тенге по текущему курсу). Весовой порог в 31 кг отменяется.
Если стоимость одной посылки или заказа превышает 200 евро, взимается таможенная пошлина 5% от всей стоимости (но не менее 1 евро за кг) плюс НДС. Декларирование будет производить оператор электронной торговли или перевозчик — покупателю не нужно самостоятельно заполнять декларацию. Это упрощает жизнь физлицам, но делает процесс более прозрачным и защищает внутренний рынок.
Рекомендую проверять стоимость и документы перед крупными заказами, особенно на автомобили, технику или партии товаров.
А что с ввозом товаров из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь и др.) для личного пользования?
Канат Биаманов: С 1 января 2026 года введены чёткие критерии, когда ввоз физлицом товаров из ЕАЭС считается предпринимательской деятельностью. Если частота, объём или характер перемещения указывают на коммерцию — потребуется уплата пошлин и полное оформление. Это касается тех, кто регулярно привозит крупные партии «для себя». Подробности — в приказе Министерства финансов № 690.
Многие интересуются цифровизацией. Какие новые системы внедряются?
Канат Биаманов: С июня 2026 года на российско-казахстанской границе активно работает система СПОТ (цифровой контроль товаров). С августа запускается единый диспетчерский центр таможни. В системе KEDEN обновлён модуль «Декларация на товары». Всё больше процессов переводится в электронный формат — это ускоряет оформление.
Для бизнеса рекомендуем регистрироваться как уполномоченный экономический оператор (УЭО) — это даёт преференции и ускоренное прохождение контроля.
Есть ли изменения в правилах таможенных проверок?
Канат Биаманов: Да, с 1 января 2026 года вступили новые правила проверок. Они стали более прозрачными: чётко прописаны сроки подачи и рассмотрения возражений на предварительный акт, взаимодействие с проверяемыми лицами. Это удобно для бизнеса и снижает административную нагрузку.
Что нельзя вывозить из Казахстана в 2026 году? И какие общие советы дадите тем, кто проходит оформление?
Канат Биаманов: Существует обновлённый список запрещённых к вывозу товаров без специальных разрешений — это касается определённых видов сырья, культурных ценностей, некоторых растений и животных. Полный актуальный перечень лучше проверять на сайте Комитета государственных доходов.
Советы:
Готовьте документы заранее (инвойсы, сертификаты происхождения, ДТ в электронном виде).
Используйте услуги лицензированных таможенных брокеров.
Следите за кодами ТН ВЭД и ставками пошлин — они зависят от товара.
Спасибо большое за подробные разъяснения, Канат Биаманович! Это поможет многим жителям и предпринимателям избежать неожиданностей.
Канат Биаманов: Всегда пожалуйста. Наша задача — не создавать барьеры, а обеспечивать законный и быстрый оборот товаров. Обращайтесь!