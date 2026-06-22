Что изменится в таможенных правилах Казахстана с июля 2026 года

Если стоимость одной посылки или заказа превышает 200 евро, взимается таможенная пошлина 5% от всей стоимости (но не менее 1 евро за кг) плюс НДС. Декларирование будет производить оператор электронной торговли или перевозчик — покупателю не нужно самостоятельно заполнять декларацию. Это упрощает жизнь физлицам, но делает процесс более прозрачным и защищает внутренний рынок.