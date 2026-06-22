Хабаровские мультфильмы показали на международном фестивале в Китае

Четыре компании из Хабаровского края представили свои проекты на 22-м Международном фестивале анимации и цифровой культуры в Китае. В делегацию вошли студии «Рокотеска», «Зеленые камнеежки», «Булаев Групп» и фестиваль «Анимур». Студия «Зеленые камнеежки» из Комсомольска-на-Амуре показала сериал «Абдукция». В мае 2026 года проект уже получил награду как «Лучший сериал» на фестивале «МультПрактика» в Воронеже. «Рокотеска» представила «Помойный Патруль» — проект развивается как мультсериал и серия книг. Креативный директор «Булаев Групп» Александр Булаев назвал участие делегации прорывом для дальневосточной креативной индустрии и отметил, что что интерес проявили не только китайские, но и международные партнеры. «Хабаровский край — центр анимации Востока России, и мы доказываем это делом: 13 кинокомпаний в регионе, собственный филиал ВГИК и проекты, которые уже знают в России и узнают в Азии», — отметила директор международного фестиваля анимационного кино «Анимур» Александра Дубовская. Источник: пресс-служба министерства экономического развития края.