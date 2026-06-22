Фестиваль «День молодежи-2026» пройдет в Хабаровске

Фестиваль состоится в ближайшую субботу, 27 июня, в парковой зоне стадиона имени Ленина возле универсального краевого спортивного комплекса. Участвовать могут все желающие абсолютно бесплатно, но для этого нужно будет зарегистрировать в национальном мессенджере «МАХ». Концепция праздника звучит «Мечта. Гордость. Единство», а сам фестиваль приурочен к Году единства народов России. В рамках фестиваля будут организованы пять тематических зон: «Молодость», «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Вдохновляй, пока молодой». Также во время фестиваля будет работать «Ярмарка добра»: можно будет оказать помощь участникам СВО или жителям российского приграничья. Кроме того, на площадке фестиваля «День молодежи-2026» будет организован проект «Создано молодыми», демонстрирующий успехи молодых жителей Хабаровского края в бизнесе. Там дадут совет по развитию и масштабированию бизнеса, а также представят выставку под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Полную программу фестиваля можно увидеть на сайте деньмолодёжи.рф. Кульминацией праздника станет всероссийская акция, в ходе которой тысячи молодых людей по всей стране одновременно зажгут фонарики, установив всероссийский рекорд. Таким образом организаторы хотят показать всему миру единство и готовность вместе создавать будущее нашей планеты.