Аллергия на солнце: что такое фотодерматит и как с ним жить летом

Покраснение, зуд, высыпания, ощущение жжения — такие симптомы многие по привычке списывают на солнечный ожог. Однако не всегда причина именно в нем. В теплое время года врачи нередко сталкиваются с фотодерматитом — реакцией кожи, связанной с воздействием солнечного света. Более подробно о данном заболевании рассказала заведующая кафедрой аллергологии и клинической иммунологии, доктор медицинских наук, профессор в аллергоцентре профессорской клиники Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова Жанат Испаева.