Как будут работать детские лагеря в Севастополе

«Плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории Севастополя — “Ласпи”, “Горный” и “Алькадар” — состоятся 24 и 25 июня», — написал он в своем канале в МАКС.
Власти принимают все необходимые меры, чтобы отдых детей в этих учреждениях состоялся. Губернатор заверил, что в условиях возможного ограничения подачи света лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией.
Развожаев напомнил, что в Республике Крым принято решение приостановить деятельность детских лагерей с 22 июня по 1 сентября. Если дети (из Севастополя — ред.) находятся сейчас в лагерях на территории республики — они будут возвращены домой, информация об этом будет опубликована в канале Департамента образования или сообщена лично родителям, добавил губернатор.
Накануне в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов и отменили все массовые уличные мероприятия.