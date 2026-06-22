Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как будут работать детские лагеря в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. Заезды в трех детских лагерях Севастополя, которые запланированы на 24 и 25 июня, состоятся по плану. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории Севастополя — “Ласпи”, “Горный” и “Алькадар” — состоятся 24 и 25 июня», — написал он в своем канале в МАКС.

Власти принимают все необходимые меры, чтобы отдых детей в этих учреждениях состоялся. Губернатор заверил, что в условиях возможного ограничения подачи света лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией.

Развожаев напомнил, что в Республике Крым принято решение приостановить деятельность детских лагерей с 22 июня по 1 сентября. Если дети (из Севастополя — ред.) находятся сейчас в лагерях на территории республики — они будут возвращены домой, информация об этом будет опубликована в канале Департамента образования или сообщена лично родителям, добавил губернатор.

Накануне в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов и отменили все массовые уличные мероприятия.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше