Как будут работать детские лагеря в Севастополе

Развожаев напомнил, что в Республике Крым принято решение приостановить деятельность детских лагерей с 22 июня по 1 сентября. Если дети (из Севастополя — ред.) находятся сейчас в лагерях на территории республики — они будут возвращены домой, информация об этом будет опубликована в канале Департамента образования или сообщена лично родителям, добавил губернатор.