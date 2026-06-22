Городской округ Симферополь и район частично обесточены

«Аварийное отключение! Городской округ Симферополь: населенные пункты частично: Комсомольское, Грэсовский. Симферопольский район, населенные пункты частично: Гвардейское, Журавлевка, Укромное, Сторожевое, Сумское, Широкое, Дивное, Софиевка, Маленькое, Совхозное», — перечислили на предприятии.
Также частично без света в Красногвардейском районе остался населенный пункт Котельниково.
В «Крымэнерго» проинформировали, что планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа.
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