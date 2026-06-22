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Городской округ Симферополь и район частично обесточены

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. Утром в понедельник, 22 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Аварийное отключение! Городской округ Симферополь: населенные пункты частично: Комсомольское, Грэсовский. Симферопольский район, населенные пункты частично: Гвардейское, Журавлевка, Укромное, Сторожевое, Сумское, Широкое, Дивное, Софиевка, Маленькое, Совхозное», — перечислили на предприятии.

Также частично без света в Красногвардейском районе остался населенный пункт Котельниково.

В «Крымэнерго» проинформировали, что планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа.

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