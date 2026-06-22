Нижегородский депутат от ЛДПР Молькова выступила на Форуме пациентов в Москве

Говоря о жалобах, поступающих от жителей, Ирина Молькова рассказала о ситуации в городско детской больнице Дзержинска. Там напольная плитка в коридорах ходит ходуном, а на нижних этажах стоит стойкий запах канализации. Еще сложнее ситуация в селе Ивково в Гагинском районе — там пациенты вынуждены добираться до больницы полчаса на машине. И это при том, что машина есть далеко не у всех жителей. Довольно часто жители жалуются и на нехватку специалистов — к примеру, в селе Кантаурово Борского городского округа работает всего один терапевт.