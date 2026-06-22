Лошадь-потеряшка, пробки на выезд к морю и подозрительный зелёный рюкзак: 7 событий, которые обсуждали в выходные

4. В субботу, 20 июня, в Багратионовском районе в ходе поисковых работ обнаружили останки двух советских воинов, погибших в 1945 году при крушении штурмовика Ил‑2. Раскопки велись между посёлками Новосёлово и Пограничный при участии следователей, полиции и поисковиков. Предположительно, это экипаж 539‑го штурмового авиаполка: лейтенант Анатолий Жарков и сержант Башир Закаев, пропавшие без вести. Среди найденных вещей оказалась медаль «За отвагу» воздушного стрелка.