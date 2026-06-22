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Лошадь-потеряшка, пробки на выезд к морю и подозрительный зелёный рюкзак: 7 событий, которые обсуждали в выходные

О чём писал «Клопс» 20 и 21 июня.

Источник: Клопс.ru

В районе индустриального парка «Храброво» обнарушили бесхозную лошадь, выезд из Калининграда в сторону моря закупорили пробки, а в Гурьевске нашли рюкзак, переполошивший прохожих и полицию — о чём ещё писал «Клопс» в летний уик-энд.

1. Днём в субботу, 20 июня, едущие из Калининграда в сторону моря встали в пробках. Заторы образовались на Советском проспекте и улице Невского. В общей сложности зафиксировали пять ДТП — одно на Советском проспекте и четыре на Северном обходе. Въезды в город оставались свободными.

2. В районе индустриального парка «Храброво» в воскресенье, 21 июня, нашли бесхозную лошадь. Очевидцы сообщили, что животное целый день паслось и людей не боялось. Судя по всему, лошадка потерялась.

3. В воскресенье, 21 июня, в Гурьевске на разделительной полосе у дома № 39а на улице Советской прохожие заметили зелёный рюкзак. Из-за подозрительной находки вызвали полицию, участок оцепили, людей просили не приближаться. После проверки выяснилось, что рюкзак пустой и угрозы не представляет.

4. В субботу, 20 июня, в Багратионовском районе в ходе поисковых работ обнаружили останки двух советских воинов, погибших в 1945 году при крушении штурмовика Ил‑2. Раскопки велись между посёлками Новосёлово и Пограничный при участии следователей, полиции и поисковиков. Предположительно, это экипаж 539‑го штурмового авиаполка: лейтенант Анатолий Жарков и сержант Башир Закаев, пропавшие без вести. Среди найденных вещей оказалась медаль «За отвагу» воздушного стрелка.

5. В тот же день в Светлом погиб 69-летний местный житель. Мужчина отдыхал с товарищем на берегу Приморской бухты Калининградского залива, пошёл купаться и не вернулся. Тело на берег вытащил друг.

6. Вечером в субботу, 20 июня, на улице Емельянова в Калининграде загорелся балкон на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, огонь также повредил балконы соседей сверху. Пожарные спасли одного человека.

7. Утром в воскресенье, 21 июня, на улице Совхозной в Калининграде Renault столкнулся с грузовиком Foton. Женщина 1972 года рождения за рулём легковушки выезжала с прилегающей территории на главную дорогу. После удара её автомобиль отбросило на ещё один Renault. Пострадала пассажирка первой машины, её госпитализировали.

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