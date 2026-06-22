Ограничения на полеты временно действуют в нижегородском аэропорту

Судя по онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержаны два самолета в Москву. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний работают с пассажирами. В аэропорту доступны фонтанчики с питьевой водой, бесплатный интернет и комната матери и ребенка.