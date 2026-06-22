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В Воронеже предприятие попало под ракетный удар ВСУ

В Воронеже днем 22 июня была объявлена ракетная опасность. После этого прозвучали звуки взрывов, горожане также сообщили о задымлении. В настоящее время власти устанавливают возможные последствия атаки. Расширенного официального комментария по ситуации пока не поступало, однако известно, что под удар попало предприятие. Горожан просят воздержаться от публикации фото и видео последствий атаки в Сети.

Источник: Коммерсантъ

В Воронеже днем 22 июня была объявлена ракетная опасность. После этого прозвучали звуки взрывов, горожане также сообщили о задымлении. В настоящее время власти устанавливают возможные последствия атаки. Расширенного официального комментария по ситуации пока не поступало, однако известно, что под удар попало предприятие. Горожан просят воздержаться от публикации фото и видео последствий атаки в Сети.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ракетную опасность в регионе объявили в 11:40. Над городом был слышен звук реактивного двигателя, после чего последовали несколько взрывов. В настоящее время режим ракетной опасности не отменен.

Ранее, в ночь на 22 июня, над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, разрушений нет.

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