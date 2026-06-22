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Дерматолог Михина раскрыла, почему прогулки под дождём могут навредить коже

Осадки способны вызвать раздражение и преждевременное старение эпидермиса.

Источник: Нижегородская правда

Прогулки под дождём могут привести к нежелательным последствиям для кожи, таким как раздражение, сухость, стянутость, микротрещины и даже обострение кожных заболеваний. Это связано с тем, что дождевая вода содержит множество вредных примесей, которые могут нарушить кислотно-щелочной баланс (pH) кожи.

Врач-дерматолог Ксения Михина рассказала 450media.ru, что осадки в мегаполисах представляют особую опасность для кожи. Капли дождя, проходя через загрязнённую атмосферу, насыщаются продуктами горения топлива, пылью, тяжёлыми металлами и оксидами азота. Это превращает дождь в настоящий кислотный коктейль, который может повредить кожу.

Здоровый кожный барьер имеет слабокислую среду (pH около 5,5), что помогает защищать кожу от бактерий и других патогенов. Однако дождевая вода с нестабильным pH может нарушить этот баланс и повредить защитный слой кожи.

Такие изменения могут стать причиной контактного дерматита, аллергических реакций или обострения акне. Люди с чувствительной кожей и атопическим дерматитом особенно уязвимы к негативному воздействию дождевой воды.

Чтобы минимизировать вред от прогулок под дождём, Ксения Михина рекомендует сразу после возвращения домой тщательно смыть дождь проточной водой с мягким очищающим средством с нейтральным pH. После душа следует нанести увлажняющий крем с церамидами или пантенолом. Эти компоненты помогают восстановить защитный барьер кожи.