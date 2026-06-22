Дерматолог Михина раскрыла, почему прогулки под дождём могут навредить коже

Прогулки под дождём могут привести к нежелательным последствиям для кожи, таким как раздражение, сухость, стянутость, микротрещины и даже обострение кожных заболеваний. Это связано с тем, что дождевая вода содержит множество вредных примесей, которые могут нарушить кислотно-щелочной баланс (pH) кожи.