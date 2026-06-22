Почти 1,5 млрд рублей похитили дистанционно у нижегородцев за пять месяцев

Сумма ущерба от дистанционных хищений в Нижегородской области за пять месяцев 2026 года увеличилась и приблизилась к 1,5 млрд руб., сообщили в региональном ГУ МВД. При этом количество таких преступлений уменьшилось на треть, до 2,43 тыс.