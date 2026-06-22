Беспрозванных: Прошу не создавать топливный ажиотаж, как это происходит в других регионах

Власти просят не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании правительства в понедельник, 22 июня.
«Вижу беспокойство ряда жителей, связанное с ограничениями на заправках. Хотел бы тут пару моментов прояснить. Прежде всего, эти ограничения связаны именно с производителями. Я с каждым производителем сейчас на связи. Для Калининградской области таких ограничений пока нет, по основным видам наших заправочных сетей вы видите, что топлива достаточно. Но в связи с понятными событиями, которые происходят, вы видите сами, конечно, производители сейчас переформируют логистические цепочки. Поэтому мы тоже к этому должны быть готовы», — отметил Беспрозванных.
Губернатор поручил своему первому заместителю Валерию Шерину следить за ситуацией и отработать проблему с мелкими компаниями, которые испытывают трудности.
«У нас мелкие сети сейчас испытывают определённый дефицит топлива. Я раньше, кстати, об этом предупреждал, что нужно с крупными производителями взаимодействовать. Отработайте тогда с ними совместно. Я в пятницу все звонки необходимые, все переговоры с министром энергетики провёл. Все команды необходимые даны, чтобы помочь нашим мелким производителям. Здесь прошу не создавать ажиотаж топлива, как это в других регионах происходит. Это ни к чему хорошему не приведёт. Просто к определённым ограничениям, которые нужно будет вводить. У нас в этом смысле нет никакой необходимости для введения таких массовых ограничений, поэтому сохраняем спокойствие, мы, во-первых, сформировали запас заранее, понимая, второе — в ежедневном режиме у меня чёткий отчёт лежит по остаткам на каждой заправочной станции», — заявил он.
Отметим, что местные жители жалуются в социальных сетях на проблемы с бензином в Калининградской области. Автомобилисты сообщали об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях. В министерстве развития инфраструктуры подчёркивали, что в регионе дефицита нет.