Беспрозванных: Прошу не создавать топливный ажиотаж, как это происходит в других регионах

«У нас мелкие сети сейчас испытывают определённый дефицит топлива. Я раньше, кстати, об этом предупреждал, что нужно с крупными производителями взаимодействовать. Отработайте тогда с ними совместно. Я в пятницу все звонки необходимые, все переговоры с министром энергетики провёл. Все команды необходимые даны, чтобы помочь нашим мелким производителям. Здесь прошу не создавать ажиотаж топлива, как это в других регионах происходит. Это ни к чему хорошему не приведёт. Просто к определённым ограничениям, которые нужно будет вводить. У нас в этом смысле нет никакой необходимости для введения таких массовых ограничений, поэтому сохраняем спокойствие, мы, во-первых, сформировали запас заранее, понимая, второе — в ежедневном режиме у меня чёткий отчёт лежит по остаткам на каждой заправочной станции», — заявил он.