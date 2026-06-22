На севере Красноярского края лесные пожары тушат 1773 человека

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Группировку на тушении лесных пожаров на севере Красноярского края увеличили до 1773 человек. К очагам доставили еще 125 специалистов из других регионов.
Сейчас в работах участвуют лесопожарные формирования края, федеральная Авиалесоохрана, команды из Бурятии, Забайкальского края, Свердловской и Тюменской областей, Якутии и Карелии. В тушении также помогают арендаторы.
Для авиапатрулирования, переброски людей и работы на сложных участках задействованы 32 воздушных судна. Дополнительно усилили вертолетную группировку и флот беспилотников.
За сутки в крае ликвидировали 11 лесных пожаров на площади 2,2 тыс. га. По предварительным данным, большинство очагов возникло из-за гроз.
По данным на 11:00 22 июня, в регионе действует 90 лесных пожаров. Больше всего возгораний зарегистрировано в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах. Угрозы населенным пунктам нет.
В крае продолжает действовать режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. О возгорании можно сообщить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.