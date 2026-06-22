С 1 сентября в детсадах введут новые правила и рекомендации

В Волгограде, как и во всех регионах России, с 1 сентября 2026 года вступят в силу новые методические рекомендации для детских садов. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Изменения затронут организацию работы дошкольных учреждений, — пишет КП.