С 1 сентября в детсадах введут новые правила и рекомендации

В Волгограде, как и во всех регионах России, с 1 сентября 2026 года вступят в силу новые методические рекомендации для детских садов. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Изменения затронут организацию работы дошкольных учреждений, — пишет КП.
Речь идет о рекомендациях, которые касаются песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ занятий и методик работы с дошкольниками. Нововведения подготовлены в рамках Года дошкольного образования, отметил министр.
По словам Сергея Кравцова, ведется работа по формированию современного и безопасного образовательного пространства. Также утвержден план мероприятий по повышению эффективности воспитательной работы до 2030 года, включая корректировку федерального стандарта дошкольного образования.
С 1 сентября детские сады будут работать по обновленным рекомендациям. В Волгограде изменения затронут организацию образовательного процесса, включая программы занятий и требования к оснащению учреждений.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области закрывают сельскую школу.