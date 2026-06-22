В Белых росах восстанавливают брошенные канализационно-насосные станции

В Красноярске на улице Карамзина, 8, 14 и 24 восстанавливают три брошенные канализационно-насосные станции.
Как рассказали в департаменте городского хозяйства, объекты были построены вместе с домами и должны были обеспечивать отведение стоков из нескольких жилых кварталов. Но застройщик оборудовал их со значительными нарушениями и никому не передал на обслуживание.
«Оборудование эксплуатировалось без присмотра и со временем вышло из строя. Не последнюю роль в этом сыграла и низкая культура пользования сантехническим оборудованием со стороны жителей домов. В итоге в микрорайоне постоянно возникали аварийные ситуации и засоры», — пояснили в мэрии.
Восстановительные работы идут в рамках ликвидации угрозы возникновения ЧС муниципального характера за счет средств резервного фонда города. Подрядчик — ООО ИК «Водоканалналадка» — должен заменить насосы, всё электрооборудование, решетки, корзины для фильтрации и т.д. Для некоторых манипуляций требуется отключения водоснабжения в домах. Оборудование поставляется из других регионов, поэтому требуется значительное время. Завершить работы должны до конца года.
После приведения в порядок канализационно-насосные станции передадут на дальнейшее обслуживание в КрасКом и компания сможет выполнить модернизацию, в том числе для более эффективной работы дополнить систему элементами, которые будут очищать стоки от крупного мусора и влажных салфеток до того, как они попадают в общую систему.
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