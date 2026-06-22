В Белых росах восстанавливают брошенные канализационно-насосные станции

После приведения в порядок канализационно-насосные станции передадут на дальнейшее обслуживание в КрасКом и компания сможет выполнить модернизацию, в том числе для более эффективной работы дополнить систему элементами, которые будут очищать стоки от крупного мусора и влажных салфеток до того, как они попадают в общую систему.