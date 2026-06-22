Студенты Юргинского института в Кузбассе собрали 150 килограммов макулатуры

Студенты Юргинского технологического института в Кузбассе собрали 150 кг макулатуры во время акции «Прояви культуру — собери макулатуру», сообщили в администрации города Юрги. Проведение подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Учащиеся сдали на переработку старые конспекты, журналы, газеты. Таким образом, они внесли ощутимый вклад в сохранение лесов и чистый воздух.
«Наши студенты — настоящие экологи. Они всегда живо откликаются на экологические акции. Принимают участие не только в сборе макулатуры, но и в посадке деревьев. Совсем недавно студенты стали активными участниками акции “Сад памяти”, в ходе которой в сквере имени нашего Героя Георгия Васильевича Басырова было высажено 50 кустов сирени. Спасибо каждому, кто принес старые тетради, газеты, коробки и помог сделать мир чуточку лучше. Вы — пример для всех», — отметил директор института Сергей Солодский.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.