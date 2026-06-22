Студенты Юргинского института в Кузбассе собрали 150 килограммов макулатуры

«Наши студенты — настоящие экологи. Они всегда живо откликаются на экологические акции. Принимают участие не только в сборе макулатуры, но и в посадке деревьев. Совсем недавно студенты стали активными участниками акции “Сад памяти”, в ходе которой в сквере имени нашего Героя Георгия Васильевича Басырова было высажено 50 кустов сирени. Спасибо каждому, кто принес старые тетради, газеты, коробки и помог сделать мир чуточку лучше. Вы — пример для всех», — отметил директор института Сергей Солодский.