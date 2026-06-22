Путин почтил минутой молчания память погибших в годы ВОВ

Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты Почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем. Глава государства подошел к нему и поправил ленты, выполненные в цветах российского триколора опустившись на одно колено. Затем Путин минутой молчания почтил память погибших воинов.