Казахстанцу вернули деньги за подгоревшую пиццу

По информации ведомства, мужчина заказал пиццу и роллы через службу доставки. При оформлении заказа ему сообщили, что ожидание составит 40−45 минут, однако фактически доставку пришлось ждать около двух часов. После получения заказа клиент обнаружил, что пицца была подгоревшей. Качество и внешний вид роллов также не соответствовали его ожиданиям.
Попытки решить вопрос напрямую с представителями заведения результата не принесли. Потребитель зафиксировал недостатки на фото и обратился в департамент с заявлением. В ходе рассмотрения обращения специалисты ведомства связались с руководством службы доставки и напомнили о требованиях законодательства в сфере защиты прав потребителей и ответственности перед клиентами.
В результате спор был урегулирован в досудебном порядке. Руководство заведения признало претензии обоснованными и вернуло клиенту стоимость заказа в размере 6 900 тенге.