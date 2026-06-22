Казахстанцу вернули деньги за подгоревшую пиццу

По информации ведомства, мужчина заказал пиццу и роллы через службу доставки. При оформлении заказа ему сообщили, что ожидание составит 40−45 минут, однако фактически доставку пришлось ждать около двух часов. После получения заказа клиент обнаружил, что пицца была подгоревшей. Качество и внешний вид роллов также не соответствовали его ожиданиям.