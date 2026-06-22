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В Крыму приостановили прием детей в летние лагеря

Меры приняли для обеспечения общественной безопасности.

Прием детей в летние лагеря и места оздоровления в Республике Крым приостановлен до конца лета. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«На территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности», — следует из поста Аксенова.

Глава региона отметил, что меры приняли для обеспечения общественной безопасности. Он также призвал отнестись с пониманием к установленным ограничениям.

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