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Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в нижегородском аэропорту им. В. П. Чкалова, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

«Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребёнка. Фонтанчики с питьевой водой размещены в залах ожидания», — уточняется в канале аэропорта в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что два рейса в Шереметьево из Нижнего Новгорода задержаны 22 июня.