Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в нижегородском аэропорту им. В. П. Чкалова, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.
«Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребёнка. Фонтанчики с питьевой водой размещены в залах ожидания», — уточняется в канале аэропорта в мессенджере МАХ.
Ранее сообщалось, что два рейса в Шереметьево из Нижнего Новгорода задержаны 22 июня.