Семь скоростных судов в Нижегородской области получили брендинг в стиле хохломы и региональных проектов

Один из «Метеоров 120Р» — судно «Капитан Полуэктов» — оформлен в стиле промокампании Нижнего Новгорода «У нас всё по‑настоящему». В прошлом году в рамках этой кампании был выпущен видеоролик‑гид по городу с озвучкой Владимира Кристовского, а также реализована акция «Тур нижегородских закатов», показанная на экранах и билбордах в Нью‑Йорке, Дубае, Москве и других городах.