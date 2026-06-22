Семь скоростных судов в Нижегородской области получили брендинг в стиле хохломы и региональных проектов

Семь скоростных судов на подводных крыльях компании «ВОДОЛЁТ» получили новое тематическое оформление в рамках продвижения туристических брендов и культурного наследия Нижегородской области, сообщили в АНО «Центр 800». Два «Метеора 120Р» и пять «Валдаев 45Р» теперь украшены сюжетами, посвящёнными коммуникационным проектам региона, народным промыслам и важным историческим датам 2026 года.
Один из «Метеоров 120Р» — судно «Капитан Полуэктов» — оформлен в стиле промокампании Нижнего Новгорода «У нас всё по‑настоящему». В прошлом году в рамках этой кампании был выпущен видеоролик‑гид по городу с озвучкой Владимира Кристовского, а также реализована акция «Тур нижегородских закатов», показанная на экранах и билбордах в Нью‑Йорке, Дубае, Москве и других городах.
Пять «Валдай 45Р» получили фирменный декор в стиле хохломской росписи и продвигают бренд «100% настоящая Россия», зарегистрированный АНО «Центр 800». Хохлома, чей корень уходит в многовековую традицию народных промыслов, в 2026 году отмечает 110‑летие со дня основания Семёновской школы художественной обработки дерева — важную дату для промысла и региона.
Ещё один «Метеор» — «Конструктор Алексеев» — посвящён 110‑летию со дня рождения Ростислава Алексеева, создателя судов на подводных крыльях. Его разработки положили начало эпохе скоростных речных перевозок; современные СПК «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» разрабатывают в Центральном конструкторском бюро имени Р. Е. Алексеева в Нижегородской области.
Брендированные суда уже задействованы на регулярных и туристических маршрутах «ВОДОЛЁТА». В сезоне‑2026 оператор работает в 16 регионах и по 18 направлениям общей протяжённостью около 3,5 тыс. км, связывая, в том числе, Горoдец, Бор, Дзержинск, Балахну, Макарьево, Павлово и Чулково, а также субъекты Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Ярославской, Костромской и Ивановской областей.
По мнению организаторов, новое оформление превращает речной транспорт в дополнительную площадку для популяризации культурного и исторического наследия Нижегородской области и её туристических брендов, знакомя с ними пассажиров и гостей региона по всей России.
Ранее сообщалось, что открыта продажа билетов Нижний Новгород — Бор: с 20 июня возобновляется речное сообщение.