Тысячи красноярцев посетили «Фестиваль добрых дел»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На набережной за сквером Энтузиастов в рамках проекта «ЯРкие БЕРЕГА» прошел общегородской благотворительный и волонтерский праздник «Фестиваль добрых дел». Его участниками стали тысячи жителей города.
В этом году фестиваль объединил около 60 площадок, посвященных добровольчеству, экологии, здоровому образу жизни, спорту и творчеству. Горожане смогли познакомиться с деятельностью общественных организаций, принять участие в мастер-классах и благотворительных акциях.
Одной из самых популярных стала экологическая площадка проекта «Зеленый десант». Участникам предлагали в игровой форме научиться сортировать отходы и узнать больше о принципах раздельного сбора мусора.
Большой интерес вызвали и площадки проекта «Сибирское долголетие». Волонтеры-медики измеряли артериальное давление, рассказывали о здоровом образе жизни и обучали основам первой помощи.
На верхнем ярусе набережной гости фестиваля плели маскировочные сети и костюмы для участников специальной военной операции. Изготовленные изделия позднее отправят вместе с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба городсокой администрации.
Для детей и взрослых работали десятки творческих площадок. Участники раскрашивали автомобиль, создавали сувениры из теста, осваивали швейное дело и знакомились с различными видами рукоделия. Также на фестивале состоялся показ работ начинающих модельеров.
Яркой частью программы стали спортивные мастер-классы. Красноярцы могли познакомиться с самбо, восточными единоборствами, спортивной и художественной гимнастикой, а также попробовать себя в роли воздушных гимнастов.
Перед зрителями также выступили творческие коллективы города, солисты Красноярского музыкального театра с программой «Золотые страницы оперетты», а завершился праздник выступлением кавер-группы «Дофамин» и «Виш».