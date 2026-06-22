Тысячи красноярцев посетили «Фестиваль добрых дел»

В этом году фестиваль объединил около 60 площадок, посвященных добровольчеству, экологии, здоровому образу жизни, спорту и творчеству. Горожане смогли познакомиться с деятельностью общественных организаций, принять участие в мастер-классах и благотворительных акциях.