В Пермском крае бесплатно выступит автор хита «Сикс Севен» Gazan

Напомним, Константин Жуков, более известный под псевдонимом Gazan, — российский певец и рэп-исполнитель. Широкую известность получил в 2026 году после выхода вирусного трека «67 (Six Seven)», который быстро распространился в социальных сетях. Песня набрала миллионы прослушиваний и сделала артиста известным далеко за пределами России. Среди других известных треков — «Абу Бандит», «Суетолог», «Чё за лев этот тигр» и др.