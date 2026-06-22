В Пермском крае бесплатно выступит автор хита «Сикс Севен» Gazan

Автор хита «Сикс Севен» Gazan бесплатно выступит в Березниках Пермского края, сообщил глава города Алексей Казаченко.
Концерт артиста приурочен к празднованию Дня города и Дня молодёжи, которое состоится 27 июня. Мероприятия начнутся в полдень и продлятся до позднего вечера. Главной площадкой торжеств станет Городской парк.
Концертная программа начнётся в 18:00. Помимо Gazan, перед зрителями выступят группа «ПМ» («экс-Премьер-Министр») и певица Наталья Подольская.
Напомним, Константин Жуков, более известный под псевдонимом Gazan, — российский певец и рэп-исполнитель. Широкую известность получил в 2026 году после выхода вирусного трека «67 (Six Seven)», который быстро распространился в социальных сетях. Песня набрала миллионы прослушиваний и сделала артиста известным далеко за пределами России. Среди других известных треков — «Абу Бандит», «Суетолог», «Чё за лев этот тигр» и др.