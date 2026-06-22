Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае бесплатно выступит автор хита «Сикс Севен» Gazan

Артист приедет на День города и День молодёжи в Березники.

Автор хита «Сикс Севен» Gazan бесплатно выступит в Березниках Пермского края, сообщил глава города Алексей Казаченко.

Концерт артиста приурочен к празднованию Дня города и Дня молодёжи, которое состоится 27 июня. Мероприятия начнутся в полдень и продлятся до позднего вечера. Главной площадкой торжеств станет Городской парк.

Концертная программа начнётся в 18:00. Помимо Gazan, перед зрителями выступят группа «ПМ» («экс-Премьер-Министр») и певица Наталья Подольская.

Напомним, Константин Жуков, более известный под псевдонимом Gazan, — российский певец и рэп-исполнитель. Широкую известность получил в 2026 году после выхода вирусного трека «67 (Six Seven)», который быстро распространился в социальных сетях. Песня набрала миллионы прослушиваний и сделала артиста известным далеко за пределами России. Среди других известных треков — «Абу Бандит», «Суетолог», «Чё за лев этот тигр» и др.