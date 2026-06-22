В Кинеле пройдет военно-спортивный фестиваль

Военно-спортивный фестиваль, посвященный Дню ветеранов боевых действий, пройдет в Кинеле Самарской области 27 июня при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации городского округа Кинель.
Гостям предложат попробовать свои силы в метании ножей, стрельбе из пневматической винтовки и лука. Участие в состязаниях будет открыто для ветеранов, действующих военнослужащих, а также для членов их семей — жен и детей.
«Ждем всех желающих 27 июня в 10:00 на стадионе Спортивного центра “Кинель” по адресу: Кинель, улица Маяковского, 52. Приходите сами и зовите тех, кто вам дорог. Будет по-семейному тепло, по-спортивному азартно и по-человечески искренне», — отмечают организаторы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.