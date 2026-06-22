Станцию метро «Парк Победы» после реконструкции оформят в тематике Великой Отечественной войны

Станцию метро «Парк Победы» в Петербурге после реконструкции оформят в тематике Великой Отечественной войны. Концепция обновленного пространства будет посвящена событиям военных лет, обороне Ленинграда и памяти о Победе. Как сообщил губернатор Александр Беглов, на фасаде наземного павильона со стороны парка появится мемориальное панно с информацией о ВОВ, Ленинградской битве и блокаде, пишет ТАСС.