В Калининграде мастер повредил руку на стройке многоэтажки и потребовал с босса 400 тысяч рублей

Мужчина работал у индивидуального предпринимателя. В марте 2025 года он получил травму, которую оценили как лёгкий вред здоровью. Надзорное ведомство подало иск к бизнесмену: с него хотят взыскать 400 тысяч рублей компенсации морального вреда. Заявление пока рассматривает суд.