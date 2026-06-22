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В Воронеже на один день отключат фонтан на площади Победы

На объекте проведут техническое обслуживание.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Воронежа сообщила об изменениях в работе фонтана на площади Победы.

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, воронежцы могут возложить цветы к могиле Неизвестного солдата и вечному огню, чтобы почтить память воинов, сражавшихся за мирное будущее. Сегодня фонтан на площади Победы работает до 22.00.

— Во вторник, 23 июня, фонтан будет закрыт на техническое обслуживание. Его работа возобновится по стандартному расписанию с 24 июня — с 10.30 до 22.00, — отметили в городской администрации.

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