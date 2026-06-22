Почти на 50 тысяч рублей подорожало обучение на врача в Нижнем Новгороде

Почти на 50 тысяч рублей подорожала стоимость первого года обучения на лечебном факультете ПИМУ. В прошлом году студенты платили за университет 305 тысяч, в этом будущим врачам надо готовить 351 тысячу рублей. Подорожало обучение и у стоматологов — ценник вырос с 430 до 450 тысяч рублей.