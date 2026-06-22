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Почти на 50 тысяч рублей подорожало обучение на врача в Нижнем Новгороде

Подорожала и подготовка медсестер в нижегородских колледжах.

Источник: Комсомольская правда

Обучение врачей и медсестер подорожало в вузах и колледжах Нижнего Новгорода. При этом почти все бюджетные места отданы под целевой прием. Об этом в своем телеграм-канале сообщает представитель нижегородского медицинского сообщества Алексей Никонов.

Почти на 50 тысяч рублей подорожала стоимость первого года обучения на лечебном факультете ПИМУ. В прошлом году студенты платили за университет 305 тысяч, в этом будущим врачам надо готовить 351 тысячу рублей. Подорожало обучение и у стоматологов — ценник вырос с 430 до 450 тысяч рублей.

Немного дешевле стать врачом можно в Институте клинической медицины ННГУ. Там первый год обойдется в 320 тысяч рублей. Стоматология же там дороже — 460 тысяч.

Труднее всего в финансовом плане придется будущим пластическим хирургам. Ординатура по этому профилю длится теперь пять лет, а цена за один год обучения начинается с 419 тысяч рублей.

Недешево обойдется и обучение в медколледже. Подготовка медсестер и фармацевтов стоит от 200 до 300 тысяч рублей, фельдшеров — 300−400 тысяч рублей.

Отметим, тем, кто учится платно, все равно придется проходить обязательное наставничество. Однако медицинскую организацию и регион выпускник может выбрать самостоятельно.