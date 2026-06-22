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В Брянске отремонтировали участок улицы Камозина

Работы провели на отрезке длиной 700 м.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» провели на участке улицы Камозина в Брянске, сообщили в управлении автомобильных дорог региона.

Реконструкция затронула отрезок между улицами 3-го Интернационала и Ульянова. Его протяженность — 700 м. Данный отрезок ведет к Брянской городской больнице № 1, которая включает в себя перинатальный центр.

На участке уложили новый асфальтобетон. Также в порядок было приведено дорожное покрытие на парковке больницы. Всего специалисты уложили почти 10 тыс. кв. м асфальта.

По обе стороны отремонтированного участка на улице Камозина обновили покрытие тротуаров, в том числе плиткой, что сделало передвижение пешеходов более комфортным. По просьбам местных жителей рядом с детским садом «Воробушек» организовали удобную парковку.

Также на отрезке установили 40 новых дорожных знаков и 4 «лежачих полицейских». Кроме того, возле пешеходных переходов смонтировали девять электрических опор со светильниками. В скором времени обновленный участок дороги введут в эксплуатацию.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.