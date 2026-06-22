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В Ачинске поднявшийся Чулым не дает установить наплавной мост

Из-за высокой воды в Чулыме установка наплавного моста в Ачинске откладывается.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске поднявшийся уровень воды в реке Чулым не дает установить наплавной мост. О переносе мероприятий пишет «Запад24».

Сейчас уровень воды в Чулыме составляет больше двух метров от нулевой отметки.

«Необходимо падение реки еще на 150−170 см. Сейчас даже подъездные пути подтоплены», — говорит директор ЕДДС Андрей Сердюков.

Власти продолжают следить за уровнем воды в реке. Глава округа Игорь Титенков поручил готовить переправу к установке.

Напомним, что долгожданный понтонный мост через реку Чулым открыли осенью 2024 года. Переправа упрощает жизнь владельцев дачных участков — их путь до огородов сократился на несколько десятков километров.

Однако позже выяснилось, что объект эксплуатировался с нарушениями.