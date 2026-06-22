В Ачинске на базе техникума планируют создать большой образовательный кампус

При поддержке федерального и краевого бюджетов, а также предприятий-партнеров в техникуме открыли шесть современных мастерских, две цифровые лаборатории и кабинет промышленной безопасности. В планах развития кластера создание кампуса с цифровыми «двойниками» рабочих мест. Это будут полноценные аналоги производственных площадок с оборудованием, которое используется на предприятиях. В том числе такие тренажеры нужны для безопасной отработки действий при аварийных ситуациях.