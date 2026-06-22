В Ачинске на базе техникума планируют создать большой образовательный кампус

В Ачинске на базе техникума нефти и газа планируют создать большой образовательный кампус. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Председатель краевого правительства Алексей Медведев посетил Ачинский техникум нефти и газа и провел совещание по развитию среднего профессионального образования. С 2025 года техникум участвует в краевом проекте «Профессионалитет для всех». На его базе создан образовательно-производственный кластер «Нефть и газ». Здесь готовят специалистов под запросы индустриальных партнеров, среди которых ПАО НК «Роснефть» и Ачинский НПЗ.
При поддержке федерального и краевого бюджетов, а также предприятий-партнеров в техникуме открыли шесть современных мастерских, две цифровые лаборатории и кабинет промышленной безопасности. В планах развития кластера создание кампуса с цифровыми «двойниками» рабочих мест. Это будут полноценные аналоги производственных площадок с оборудованием, которое используется на предприятиях. В том числе такие тренажеры нужны для безопасной отработки действий при аварийных ситуациях.
Для этого готовят проект строительства отдельного модульного корпуса техникума. На совещании также обсудили потребность Ачинского округа в кадрах. Сейчас муниципалитету нужно 1200 специалистов, а с учетом развития территории эта потребность будет расти. Только в рамках кластера «Нефть и газ» предприятия заявляют перспективную потребность в 4100 специалистах. Также кадры требуются для металлургии, цифрового земледелия и сферы образования.